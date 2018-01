Boxe cubano é atração em Poços de Caldas Um desafio internacional de boxe, com oito cubanos, será o ponto alto da 5ª etapa do Circuito Brasil Olímpico, ao lado de competições de luta, esgrima, judô, tae kwon do e ginástica artística, a partir de sábado, em Poços de Caldas. Entre os brasileiros, os destaques são Joílson dos Santos, Cleiton Conceição e James Dean Pereira, entre outros. A equipe cubana é formada por Yuamike Aguilar, Luis Franco, Raudel Sanchez, Inicente Fiz, Joel Melgarejo, Yurisander Aguiar, Yislan Barrera e Juan Pablo Hernández.