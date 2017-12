Boxe: cubanos devem dominar Mundial Quem esperava um grande duelo entre pugilistas cubanos e norte-americanos, no Mundial Amador de Belfast, na Irlanda do Norte, pode esquecer. Os Estados Unidos enviaram uma equipe juvenil que em circunstâncias normais terá chances relativas de chegar à medalhas de ouro. A primeira surpresa, ontem, foi o meio-pesado russo Evgueni Makarenko que derrotou o cubano Johan Martínez, por 11 a 8. O Brasil, ausente no Mundial de Houston há dois anos, está de volta. E começou perdendo com Alexsandro Rocha. Até quarta-feira, os lutadores farão os combates preliminares. As finais serão disputadas no próximo fim de semana. Lei mais no JT