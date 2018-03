Boxe disputa 11 títulos no Forja Onze títulos estarão em disputa nesta terça-feira, na final do Forja dos Campeões, às 19h30, no Ginásio Baby Barioni, Água Branca (SP). A novidade do torneio de boxe, no programa que começa com o peso mosca-ligeiro e termina com o superpesado, será a entrega de cinturões para os campeões de todas as categorias.