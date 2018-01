Boxe do Brasil encara Cuba no ABC Uma noitada de boxe, no Clube Aramaçã, em Santo André, vai reunir, nesta quarta-feira, em oito combates, os integrantes da seleção olímpica permanente do Brasil contra representantes do tradicional boxe de Cuba, com entrada gratuita. O programa terá as seguintes lutas, promovidas pela Confederação Brasileira de Boxe, a partir das 20 horas: mosca (51 kg) ? Yumiake Aguiar (CUB) x James Dean Pereira; galo (54 kg) ? Luís Franco (CUB) x Edvaldo Gonzaga; leve (60 kg) ? Raudel Sanchez (CUB) x Alessandro Matos; meio-médio-ligeiro (64 kg) ? Inocente Fiz (CUB) x Marcos André Costa; meio-médio (69 kg) ? Joel Melgarejo (CUB) x Erivan Conceição; médio (75 kg) ? Yurisander Aguiar (CUB) x Joilson Gomes Santos; meio-pesado (81 kg) ? Yslan Barrera (CUB) x Washington Luís Silva; pesado (91 kg) ? Joan pablo (CUB) x Alexsandro Cardoso. No desafio Brasil e Cuba, em Poços de Caldas, dentro do Circuito Brasil Olímpico, Cuba venceu oito lutas e o Brasil oito, em dois dias de confrontos. Os brasileiros concordaram em dividir os prêmios pagos no circuito para treinar contra os cubanos.