Boxe do Brasil garante vaga olímpica O pugilista Alessandro Matos (64 quilos) tornou-se nesta sexta-feira o primeiro brasileiro a garantir vaga olímpica no boxe. Ele venceu o porto-riquenho Juan Zuniga, por 29 a 7, no Pré-Olímpico de Tijuana, no México. E neste sábado disputa a final com o mexicano Juan de Dios Navarro.