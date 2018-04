Boxe: dominicano conquista título intercontinental da OMB

O dominicano Euri González ganhou o título intercontinental welter da Organização Mundial de Boxe (OMB) nesta quarta-feira, ao vencer o colombiano Raúl Pinzón por decisão dos árbitros no Torneio de Campeões OMB, no coliseu José M. Agrelot de San Juan. As votações dos juízes foram de 97-93, 95-95 e 96-94. No quarto assalto, o árbitro porto-riquenho José H. Rivera chamou a atenção de González por dar golpes baixos. O dominicano se saiu melhor no nono, com vários golpes que deixaram o colombiano cambaleando. No último assalto, Pinzón entrou agressivo, com boas combinações. Mas não foi suficiente. O dominicano contra-atacou e introduziu outros golpes, que convenceram os juízes.