Boxe: Don King monopoliza os pesados Mais uma vez Don King está com o comando completo dos pesados. Com um golpe, o empresário norte-americano conseguiu fechar contrato com o novo astro Hasim Rahman, dono dos cinturões do Conselho Mundial e da Federação Internacional de Boxe. Já tinha o porto-riquenho John Ruiz, campeão da Associação Mundial de Boxe, e agora vai ditar as regras da categoria nos próximos meses. Leia a íntegra no JT