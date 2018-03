Boxe: Duarte é suspenso por 4 meses O boxeador Marco Duarte não poderá lutar até 2 de setembro. O pugilista foi suspenso pela Comissão Disciplinar da Federação Paulista de Boxe por ter agredido o juiz Norberto Polimeno com um soco na luta realizada dia 2 de maio, na preliminar de Peter Venâncio e Marinho, no Hotel Unique. "Ele (Duarte) se encontrou com o Polimeno, em Santos, e pediu desculpas. Foi o seu primeiro erro", disse Newton Campos, presidente da Federação Paulista, ao explicar a branda punição.