Boxe é atração do Circuito Brasil Olímpico O desafio internacional de boxe entre Brasil e México será uma das atrações da sexta etapa do Circuito Brasil Olímpico, a partir de sábado, no Parque da Cidade de Brasília. O evento contará também com competições de ginástica artística, judô, luta olímpica, taekwondo e esgrima. O boxe reunirá oito mexicanos e oito brasileiros, todos da equipe olímpica permanente, com destaque para James Dean Pereira e Marcos André Costa, que foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos.