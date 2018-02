Boxe: Emerson vence na Forja O pernambucano Emerson Cavalcanti levou a melhor nesta terça-feira sobre o paulistano Ivan Cavalcante na Forja dos Campeões, na categoria leve, no Baby Barioni, em São Paulo. Ele venceu por 4 a 1 em três assaltos. Daqui há 15 dias Emerson enfrentará Daniel Oliveira, do São Paulo Futebol Clube, que venceu Moacir Magalhães, do Centro Olímpico, também por 4 a 1. "Foi a luta mais difícil até agora. Deus me abençoou. Agora é treinar bastante e mostrar em cima do ringue o que eu sei.", disse Emerson, que lutou com uma forte crise de amigdalite. Já Ivan, não gostou nada da luta. "Sei lá, não sei o que faltou. Acho que preciso treinar bastante."