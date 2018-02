Boxe: esporte que exige mais capacidade O boxe é o esporte que mais exige de capacidades desportivas fundamentais de seus atletas. Essa foi a conclusão de um grupo de cientistas do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, por iniciativa da ESPN, com especialistas em músculos e movimentos, que publicaram análise de 60 dos esportes mais populares em seu país, em dez quesitos: 1) força, 2) potência (capacidade de produzir força com rapidez), 3) velocidade, 4) agilidade, 5) flexibilidade, 6) coragem e determinação, 7) resistência (realizar uma tarefa física durante um grande intervalo de tempo), 8) durabilidade (suportar castigo físico por grandes intervalos de tempo), 9) coordenação motora (reagir rapidamente a estímulos sensoriais) e 10) capacidade de avaliar e reagir a situações estratégicas durante a competição. De cada um dos 60 esportes, foram analisados os dez itens, que receberam notas de 0 a 10. Somadas, cada esporte recebeu uma nota final de 0 a 100. Os dez primeiros foram: 1) boxe (72,4), 2) hóquei sobre o gelo (71,7), 3) futebol americano (68,4), 4), basquete (63,6), 5) luta olímpica (63,5), 6) artes marciais (63,4), 7) tênis (62,8), 8) ginástica olímpica (62,5), 9) beisebol (62,3), 10) futebol (61,5).