Boxe feminino na terceira idade Toda quarta-feira é assim: dona Ana Fernandes Zuim acorda antes das 7h, deixa o café preparado em cima da mesa para os que levantam um pouco mais tarde, fecha as venezianas e portas de casa e vai a pé para o espaço comunitário no centro de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. Lá se encontra com outras 20 donas-de-casa dispostas a suar literalmente a camisa. Às 8h em ponto, numa formação em círculo, começam a fazer o aquecimento. Nada do outro mundo, não fossem a faixa etária e o esporte que elas praticam: Dona Ana, prestes a completar 71 anos, e suas colegas sexagenárias treinam boxe. Leia mais no Jornal da Tarde