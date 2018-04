Boxe fica com apenas mais um atleta Alessandro Matos, categoria meio-médios-ligeiro, foi eliminado da Olimpíada de Atenas, nesta quinta-feira, ao ser derrotado pelo atleta do Uzbequistão Dilshod Mahmudov por 26 a 16. O resultado deixa o Brasil com apenas mais um boxeador nos Jogos: Edvaldo de Oliveira, peso leve, que entra no ringue nesta sexta-feira, 20.