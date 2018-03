Boxe: Garrido sai do coma induzido O boletim médico da UTI Geral do Hospital São Paulo, divulgado no fim da tarde desta quarta-feira, apontou boa melhora no estado de saúde do pugilista Fábio Garrido, de 24 anos. Segundo o informe, ele passou a respirar sem ajuda de aparelhos e não está mais em coma induzido. ?O paciente conversa com a equipe e atende normalmente aos comandos?, informa o boletim, ao comentar o estado do pugilista, internado desde sábado, após luta contra Mário Soares. O pai do pugilista, Nilson Garrido, continua no saguão do hospital, dormindo num banco de madeira, segundo o advogado Fernando Prado. A liminar pedindo a transferência de Garrido ? que teria recebido bolsa de R$ 4 mil para lutar ? para o sistema privado de saúde ainda não foi apresentada, como o advogado havia anunciado. ?Não pedi porque dependo de um relatório médico que o hospital não me fornece. Não interessa se ele está melhor, a família não questiona o tratamento, mas gostaria de ter mais conforto.?