Boxe: Golota tenta título novamente O boxeador polonês Andrew Golota terá sua última oportunidade de conquistar o título mundial dos pesos pesados, no próximo sábado, no ringue do Madison Square Garden, em Nova York, quando desafiará o porto-riquenho John Ruiz, pelo cinturão da Associação Mundial de Boxe (AMB). A carreira polêmica do pugilista, de 36 anos, que soma 38 vitórias (31 nocautes), 4 derrotas e 1 empate, é marcada por episódios lamentáveis. Em 1996, Golota enfrentou duas vezes o norte-americano ex-campeão Riddick Bowe. Em ambas oportunidades estava vencendo o duelo, após derrubar o adversário, mas, descontrolado emocionalmente, aplicou vários golpes abaixo da cintura e foi desclassificado. Com 1,93 metro, 110 quilos e uma forte pegada, Golota, apesar das bobagens em cima do ringue, ainda foi colocado frente à frente com o britânico Lennox Lewis, em 1997, dono do título do Conselho Mundial. Mas o que se viu foi um Golota assustado, que sem soltar nenhum golpe, foi massacrado em menos de um round. E Golota não parou por aí.Três anos mais tarde se viu diante de Mike Tyson. Após dois assaltos violentos, o polonês abandonou a disputa, para revolta de seus treinadores. O empresário Don King aposta em sua recuperação. O mundo do boxe ainda duvida.