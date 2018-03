Boxe: James Toney deve perder título James Toney deve perder o título mundial dos pesados, versão AMB, conquistado no dia 30, em Nova York, após vencer John Ruiz. Toney foi flagrado no exame antidoping para nandrolona. A Comissão Atlética de Nova York pediu que a vitória seja cancelada e o resultado declarado sem decisão. O pugilista foi suspenso por 90 dias e pagará multa de US$ 10 mil.