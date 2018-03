Boxe: leve paulista defende invencibilidade Uma das maiores esperanças do boxe nacional sobe ao ringue nesta sexta-feira em Santo André. Orientado pelo ex-lutador e medalhista olímpico Servílio de Oliveira (bronze nos Jogos de 1968, no México), o peso leve Juliano Ramos tem 10 lutas, todas vencidas por nocaute e enfrenta amanhã o argentino Hugo Alfredo Santillan. O paulista Juliano Ramos, de 25 anos, é o segundo do ranking nacional e oitavo na classificação latina da Organização Mundial de Boxe (OMB). Na outra luta da noite, no Ginásio Sacadura Cabral, em Santo André, mais um confronto Brasil x Argentina. De um lado, o baiano peso pena Valdemir Pereira dos Santos, conhecido como Sertão. Do outro, o argentino Alberto Gabriel Rosa. Sertão participou da Olimpíada de Sydney em 2000, mas acabou sendo eliminado na segunda rodada da competição. Seu cartel aponta 14 lutas, 12 vitórias por nocaute e 2 por pontos. Nenhuma derrota. As lutas estão programadas para seis assaltos e serão transmitidas pela Band Esportes, a partir das 20 horas.