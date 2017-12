Boxe: Mohhamad atrás de seu sonho Atual campeão paulista de boxe, Mohhamad Said, de 27 anos, nasceu em Aman, capital da Jordânia, onde desde cedo cultivou o gosto por esse esporte e mais tarde virou lutador. No entanto, por não haver boxe profissional em seu país, Mohhamad veio, em 1999, tentar a sorte no Brasil, onde já morava seu primo. Ele queria deixar de ser amador e viver bem do esporte. Nesses três anos, Mohhamad conseguiu apenas parte de seus objetivos. Tornou-se de fato profissional, conquistou o título paulista dos médios e já defendeu o cinturão sete vezes (com seis vitórias por nocaute e uma por pontos). O próximo passo do lutador de 73 kg e 1,75 m é tentar o título brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde