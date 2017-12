Boxe paulista ainda sobrevive Mesmo sofrendo com a falta de patrocínio e de divulgação, o boxe paulista é um dos poucos no Brasil que ainda consegue sobreviver. Com torneios amadores promovidos pela Federação Paulista de Boxe durante o ano inteiro, os pugilistas pelo menos podem manter a atividade e ganhar alguma visibilidade sem gastar dinheiro, o que não daria para fazer se tivessem que arranjar lutas por conta própria. Leia mais no Jornal da Tarde