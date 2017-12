Boxe: Paulista tem campeão no ringue A 5.ª rodada do Paulista de Boxe Amador acontece amanhã, a partir das 19h25, no Ginásio Baby Barioni. Joílson Gomes, campeão sul-americano dos médios, e Flávio Pardinho fazem a principal luta. Haverá também combate entre os meio-médios Esmeraldo José Silva e Eduardo Costa, que estréiam como profissionais.