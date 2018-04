Boxe: russo conquista ouro nos 75kg O russo Gaydarbek Gaydarbekov ganhou a medalha de ouro na categoria até 75 do torneio olímpico de boxe com a vitória na luta final sobre Gennadiy Golovkin, do Casaquistão. Os bronzes ficaram com Suriya Prasahinphimai, da Tailândia, e Andre Dirrell, dos EUA.