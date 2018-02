Boxe: São Caetano do Sul recebe desafio As equipes de boxe do Brasil e da República Dominicana enfrentam-se nesta quinta-feira, às 19h, no desafio internacional no Centro Esportivo Prosperidade, com entrada franca, em São Caetano do Sul. O evento serve de preparação para o Mundial da China, em novembro. No dia 14, os brasileiros viajam para a República Dominicana, onde ficarão até o dia 20 antes de embarcar para China. No Campeonato Pan-Americano de Boxe, disputado no último fim de semana, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o Brasil não conquistou nenhum ouro. Terminou em terceiro lugar na classificação geral, com quatro medalhas de prata e três de bronze (14 pontos). Cuba conquistou o título com 53 pontos, enquanto a República Dominicana ficou em segundo, com 20 pontos. O pesado Rafael Lima (até 91 quilos) é um dos destaques do Brasil. Ele conquistou a medalha de prata na final contra o cubano Ortiz. Nas outras duas finais, dois brasileiros foram derrotados por dominicanos. O mosca Helder Gonzaga (até 51 kg), irmão de Edvaldo Gonzaga, foi derrotado por Juan Carlos Payano. E o pena Daniel Santos (até 57 kg) perdeu para Argenis Mendez, que foi eleito o melhor atleta da competição.