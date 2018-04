Boxe: seletiva para Pan no Rio ou SP O Brasil receberá o primeiro torneio seletivo de boxe para os Jogos Pan-Americanos de 2003, que será disputado em Santo Domingo, na República Dominicana. O Brasil derrotou as candidaturas de Colômbia e Venezuela, em decisão anunciada nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, pelo Comitê Executivo da Confederação Pan-Americana de Boxe. A seletiva brasileira será disputada entre os dias 1 e 9 de fevereiro do ano que vem. "O torneio será disputado no Rio ou em São Paulo, ainda vamos decidir", afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Boxe, Luiz Cláudio Boselli. "A presença do presidente Carlos Arthur Nuzman na reunião, trazendo a chancela do Comitê Olímpico Brasileiro, foi fundamental para a nossa conquista", disse Boselli. A reunião do Comitê Executivo da Confederação Pan-Americana de Boxe, que contou com a presença de seu presidente, Ricardo Contreras, definiu também as outras duas sedes das seletivas pan-americanas. A segunda será realizada no México, em março de 2003, e a terceira e última na Jamaica, em abril do mesmo ano. Na etapa brasileira, serão classificados 44 pugilistas para o Pan de 2003. "Competindo em casa os atletas terão mais chances de obter a classificação", disse Luiz Cláudio Boselli.