Boxe: Sertão disputará título nos EUA Farinha e refrigerante são os ?combustíveis? do pugilista Valdemir dos Santos Pereira, o Sertão, que disputará o título mundial da categoria pena da Federação Internacional de Boxe, dia 20, em Connecticut, Estados Unidos. Seu adversário será o tailandês Phafrakord Rakkietgym. Aos 31 anos, o baiano de Cruz das Almas, que começou a lutar aos 10 depois que assaltaram seu carrinho de picolé ? chegou em casa e rasgou uma calça do pai e encheu de areia para descontar a raiva ?, fará a luta mais ?importante? de sua vida. ?Quero buscar o que é meu. Vou trazer o título?, diz Sertão. Ele tem 22 vitórias em 22 lutas, 15 por nocaute. O tailandês tem 53 lutas, com 50 vitórias (33 nocautes). Além de muito treino ? quatro horas diárias, com 9 km de corrida ?, o baiano não deixa de lado a farinha na refeição. ?Como macarrão, tomo café, tudo com farinha?, contou. Também gosta de refrigerante e só não abusa quando precisa perder peso. Chegar ao momento mais importante de sua carreira não foi fácil. Largou os pais (Creunice e Waldomiro) e oito irmãos. A passagem do ônibus foi comprada com o dinheiro da venda da bicicleta do pai. De bermuda, camiseta e uma sacola de plástico nas mãos ele desembarcou na rodoviária em São Paulo em 1994. Há nove anos tem uma bolsa da Associação Desportiva São Caetano. O que ganha mal dá para pagar o aluguel e ajudar a família. ?Lá (Bahia) o sofrimento é grande. Outro dia minha mãe ligou e disse que não tinha comida?, disse Sertão. Como o título está vago, a premiação da luta, que deveria chegar a US$ 40 mil, será de cerca de US$ 25 mil, segundo seu empresário Servílio de Oliveira, que foi bronze na Olimpíada do México/1968.