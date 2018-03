Boxe: Sertão é o 30º colocado do CMB Após nove vitórias, oito delas por nocaute, em um ano e quatro meses de carreira profissional, o peso pena Valdemir dos Santos Pereira, o Sertão, de 27 anos, ocupa o 30º lugar no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB). ?Ele tem um boxe vistoso. Sabe colocar muito bem os golpes?, afirmou Newton Campos, vice-presidente do CMB. ?Era para ele ter entrado no ranking no mês passado, mas o CMB queria uma luta internacional?, continuou o dirigente, referindo-se à vitória de Sertão sobre o argentino Cirilo Coronel, dia 18 de maio, por nocaute no segundo assalto. Sertão, baiano de Cruz das Almas, sonha em lutar dia 3 de agosto na preliminar do campeão mundial Acelino Popó Freitas diante do africano Daniel Attah, em Phoenix, nos Estados Unidos. ?Para a sua carreira seria muito importante. Serviria como um trampolim?, afirmou Newton. Outros dois brasileiros, Juliano Ramos (peso leve) e Laudelino de Barros (meio-pesado) também poderão fazer parte desta noitada. Sertão disputou a Olimpíada de Sydney, em 2000, e perdeu na segunda rodada. Pesos Pesados - O ucraniano Vitali Klitschko é o desafiante oficial do britânico Lennox Lewis, campeão dos pesos pesados pelo CMB e pela Federação Internacional de Boxe. Klitschko é o primeiro colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe.