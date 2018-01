Boxe: Sertão luta pelo mundial dos penas O boxe brasileiro pode se sagrar hexacampeão mundial, nesta sexta-feira, no ringue do Foxwoods Casino, em Mashantucket, onde o baiano Valdemir Sertão Pereira disputa o título mundial vago dos penas, versão Federação Internacional de Boxe, contra o tailandês Phafrakorb Rakkietgym. Sertão vai tentar igualar o feito de Eder Jofre (dono do cinturão dos galos e dos penas), Acelino Popó Freitas (superpenas e leves) e Miguel de Oliveira (médios-ligeiros). Não há previsão de transmissão para o Brasil do combate, que tem início previsto para as 23 horas. ?Não me sinto pressionado. Estou bem treinado, confiante e do lado das pessoas que me ajudaram nestes três meses de treinamento?, disse Sertão, que revelou como pretende enfrentar o desconhecido adversário. ?Não tenho nenhuma estratégia especial de luta?, afirmou o brasileiro, que disse não ter assistido a nenhuma fita dos últimos combates de Rakkietgym. ?Vou usar o primeiro assalto para conhecer as características do meu adversário. Vai ser neste tempo que a luta vai ser decidida. Preciso me preparar para daí em diante construir minha vitória?, disse o lutador, natural de Cruz das Almas. ?Não conheço meu oponente, mas sei que vencê-lo será o feito mais importante de minha vida.? O ex-boxeador Servílio de Oliveira, empresário de Sertão, demonstra muita confiança em seu pupilo. ?Este é o momento do Sertão. Ele foi preparado para isso, sabe da responsabilidade e vai dar conta do recado?, disse Servílio, dono da única medalha olímpica do boxe brasileiro. Ele conquistou o bronze no México, em 1968. A imprensa norte-americana se impressionou durante a entrevista coletiva de quarta-feira, quando Sertão apresentou seu cartel amador de 285 vitórias e apenas 13 derrotas. Aos 31 anos, o brasileiro ainda não perdeu como profissional após 22 lutas, com 15 nocautes. Na Olimpíada de Sydney, em 2000, Sertão caiu na segunda rodada. Rakkietgym, de 30 anos, já lutou 55 vezes e venceu 52, com 33 nocautes. Perdeu três combates, com destaque para a derrota no primeiro assalto para o filipino Manny Pacquiao, em 2002, quando tentou o título mundial dos supergalos. Ao contrário de Sertão, que sempre lutou entre os penas, Rakkietgym começou a carreira, em 1992, aos 17 anos, entre os pesos galos e ganhou o inexpressivo título da Federãção Mundial de Boxe. Popó - Sertão terá o apoio de Popó, que estará presente no ginásio. O ex-campeão mundial está nos Estados Unidos para acertar seu retorno aos ringues. Popó deve lutar dia 22 ou 29 de abril também em Mashantucket pelo título mundial dos leves da Organização Mundial de Boxe.