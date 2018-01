Boxe: Sertão pode dar título para Servílio O empresário Servílio de Oliveira pode realizar o sonho de ser campeão mundial de boxe, sexta-feira, no ringue do Foxwodds Casino, em Mashantucket, EUA. Valdemir ?Sertão? Pereira, seu pupilo, vai disputar o cinturão vago dos penas, versão Federação Internacional de Boxe, diante do tailandês Phafrakorb Rakkietgym. Único medalhista olímpico do Brasil ? foi bronze no México, em 1968 ?, Servílio teve uma carreira profissional meteórica entre os pesos galos. Em dois anos, somava 14 lutas, todas vitoriosas, e alcançava o terceiro lugar no ranking mundial. Seu principal triunfo foi o nocaute sobre o italiano Franco Sperati, no Palestra Itália, em 9 de novembro de 1971. Menos de um mês depois, em 3 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, um violento duelo com o norte-americano Tony Moreno encerrou com o sonho de repetir o feito de Eder Jofre, seu ídolo de infância: chegar à conquista do cinturão mundial. No oitavo round, Servílio teve descolada a retina do olho direito no oitavo assalto, seguiu em ação e venceu, por pontos, de forma unânime: 98-96, 98-95 e 97-96. ?Em qualquer lugar do mundo a luta teria sido interrompida. Mas o brasileiro continuou e mostrou uma coragem fora do normal?, disse Ruben Rodrigues, técnico de Moreno, logo depois da luta nos vestiário. ?Servílio seria, sem dúvida, campeão mundial?, afirmou Newton Campos, presidente da Federação Paulista de Boxe. ?Era um lutador excepcional.? Servílio confia que chegou a hora de Sertão. ?Ele está no auge da forma. Sua carreira foi programada. A qualidade de seus adversários foi aumentando gradativamente e com isso seu potencial também aumentou a cada luta.? A conquista do título, para Servílio, é uma questão de horas. ?O Brasil precisa de um novo campeão.? TV - A Banner Promotion, empresa que cuida da carreira de Sertão e também de Popó, tenta negociar a transmissão da luta para o Brasil. O empresário Artur Pelullo pediu US$ 50 mil pelos direitos, mas não houve interesse dos canais abertos. A ESPN vai passar a luta para os Estados Unidos.