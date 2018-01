Boxe: Tyson lutará contra McBride Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesados, vai lutar em 11 de junho, em Washington, contra o irlandês Kevin McBride. Tyson treina no Arizona, depois de renovar a licença com a Comissão de Boxe e Luta de Washington D.C. Tyson está com 38 anos e não luta desde sua surpreendente derrota para o inglês Danny Williams, em julho, quando machucou o joelho esquerdo, que teve de ser operado. Tem dívidas de US$ 38 milhões e diz que segue lutando para sustentar Rayna, de 7 anos, e Miguel, de 3. McBride tem 31 anos, 1,98 m (20 centímetros mais que Tyson), 32 vitórias em 37 lutas, 27 delas por nocaute.