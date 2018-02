Boxe: Valero mantém título de campeão dos superpenas Novo fenômeno do boxe, o venezuelano Edwin Valero manteve nesta quarta-feira o título de campeão do mundo dos superpenas da Associação Mundial de Boxe (WBA), ao passar pelo mexicano Michael Lozada, em combate disputado no Ariake Coliseum de Tóquio, no Japão. Apesar do empenho, Lozada foi derrotado por nocaute técnico, ainda no primeiro assalto. Essa foi a primeira defesa de título de Valero desde que o conquistou, em 05 de agosto de 2006 - na ocasião, o venezuelano passou pelo panamenho Vicente Mosquera. Os números de Valero são impressionantes. Ele venceu todas as 21 lutas disputadas na carreira, sendo que 20 delas foram por nocaute. Além disso, 18 de seus duelos foram decididos no primeiro round.