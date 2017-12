Boxeador em coma depois de nocaute O boxeador norte-americano Beethaven Scottland está em coma, no hospital Bellevue de Nova York, após ser nocauteado na noite de terça-feira numa luta da categoria leve-ligeiro. O lutador de 26 anos foi nocauteado no décimo assalto da luta contra o invicto George Khalid Jones e teve de ser submetido a uma cirurgia cerebral. Scottland subiu ao ringue como substituto de última hora de outro lutador e já havia sido derrubado no sétimo assalto, quando os médicos cogitaram de paralisar o combate. ?Adverti o árbitro de que ele não podia agüentar mais?, disse Barry Jordan, a principal autoridade médica do Comissão de Boxe de Nova York. ?Mas o que aconteceu foi ele teve seu melhor desempenho no oitavo e nono assalto. E no décimo foi nocauteado?. Segundo o médico, Scottland ainda conseguiu responder algumas perguntas, mas piorou rapidamente. ?Imediatamente percebemos que era algo sério?.