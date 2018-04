Boxeador russo é pego no antidoping e admite que usou Meldonium

A Rússia tem um novo caso de doping por Meldonium, desta vez no boxe profissional. Igor Mikhalkin, campeão europeu na categoria pesado, testou positivo para a substância no mesmo dia da luta contra o francês Patrick Bois, em 12 de março, quando ele ganhou o cinturão. Não foi informado se o teste foi antes ou depois do confronto.

O que foge à regra dos recentes casos de doping no esporte russo é que Mikhalkin admitiu ter consumido a sustância enquanto ela já era proibida, em fevereiro. "Ele parou de tomar o Meldonium duas semanas antes da luta", contou o agente do boxeador, Erol Ceylan, em entrevista à agência de notícias russa Tass. Mikhalkin sequer pediu a abertura da amostra B.

Na maior parte dos já quase 30 casos de doping por Meldonium no esporte russo, os atletas flagrados negaram terem consumido a substância depois de ela ser incluída na lista de proibidas pelo Código Mundial Antidoping. O Meldonium, entretanto, permanece por longo período dentro do organismo, podendo acusar resultado positivo no exame antidoping meses após o consumo.