Boxeador sofre lesão cerebral O peso-pena mexicano Cresencio Mercado, de 19 anos, sofreu lesões cerebrais ao vencer sua primeira luta profissional no sábado à noite. Ele venceu o rival no primeiro assalto. Ele imediatamente saltou as cordas do ringue, com os braços erguidos, mas ao retornar, suas pernas começaram a tremer e o lutador caiu na lona. De acordo com a porta-voz do Centro Médico Parkview, onde Mercado está internado, Tressa Panepinto, o lutador sofreu uma lesão cerebral, e seu estado é crítico.