Boxeador sul-coreano sofre lesão cerebral após vencer

O boxeador sul-coreano Cho Yoi-Sam, de 33 anos, caiu inconsciente instantes depois de vencer um combate por causa de uma lesão cerebral e foi enviado para um hospital, no qual está sendo tratado. Cho Yoi-sam, ex-campeão do peso mosca pelo Conselho Mundial de Boxe, ganhou por unanimidade dos juízes o combate contra o indonésio Heri Amol, de 24 anos, apesar de ter sido derrubado no 12.º assalto. Pouco depois do final do combate, o pugilista sul-coreano perdeu a consciência e foi levado para o hospital Soonchunhyang da Universidade de Seul, no qual foi operado imediatamente.