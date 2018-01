Boxeadores aprimoram físico na demolição Empresa informal com oito rapazes fortes e com experiência oferece serviços de demolição a preço camarada. Contratando-os você garante agilidade na empreita e, de quebra, ajuda o boxe nacional. O anúncio, por falta de verbas, ainda não foi publicado, mas a necessidade é verdadeira. A academia Nova Corbery, da Vila Ré, na zona leste, onde treina o campeão paulista dos cruzadores Fábio Garrido, não tem receitas, os garotos que treinam lá, nem teriam como, não pagam e as dificuldades são imensas. Aparelhos de musculação, por exemplo, não têm como comprar. ?Posso te dizer, honestamente, o que tem na nossa academia?, perguntou o pai de Fábio e dono da Nova Corbery, Nilson Garrido. ?Uma geladeirinha velha, duas latas cheias de concreto (que servem como peso), um amortecedor quebrado e umas molas de caminhão (pegos num ferro velho e utilizados em exercícios para as costas).? A preparação física tem de ser feita quebrando pedras, numa pedreira, a cinco quilômetros. Mas como falta dinheiro até para pagar a condução até lá, o jeito é fazer bicos. ?Quando aparece algum serviço de demolição, a gente vai lá e quebra tudo, é uma festa?, conta Nilson. Em busca de patrocínios, quatro boxeadores da academia se exibiram nesta quarta-feira na Praça da Sé. Mas nem lá as coisas foram fáceis. Logo ao lado, com bem mais espectadores, um sujeito vendia aos montes, por R$ 1, a ?milagrosa? Banha de Peixe Elétrico, ?remédio bom para qualquer tipo de dor?.