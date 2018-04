Bragantino bobeia e cede igualdade

A equipe fazia 2 a 0 até os 43 do segundo tempo (Lincom e Jaime), mas cedeu o empate aos 43 e aos 47 (Lovinho e Bruno, de pênalti). O Linense, que celebrou o placar como se fosse um título, alcançou a vice-liderança.

Outros dois jogos terminaram 0 a 0: Guarani x São Bernardo e Ituano x Atlético Sorocaba.

Hoje contra o Mogi Mirim, às 19h30, em Mogi, o Penapolense busca a segunda vitória. O triunfo vale a liderança já que o caçula da competição fez 3 a 0 no Ituano na primeira partida e pode alcançar o Santos. O adversário ficou no 0 a 0 com a Ponte Preta, em Campinas.

O XV de Piracicaba recebe o Paulista no Estádio Barão de Serra Negra, também às 19h30. Para conquistar a primeira vitória (empatou por 1 a 1 com o União Barbarense na estreia), o técnico Sérgio Guedes fez um treino fechado ontem e vai estrear o meia Danilo Sacramento.