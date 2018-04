Bragantino é o líder isolado

O Bragantino reassumiu a liderança isolada do octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C, ao vencer ontem, no Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista, o Atlético Goianiense, por 3 a 0, gols de Tiago Vieira, Davi e Somália. Com esta nova vitória, o time paulista soma 15 pontos e é o única invicto nesta fase. Além disso, abriu cinco pontos de vantagem para o quinto colocado, o próprio Atlético. Um resultado que ajudou o Bragantino de forma direta foi a derrota do Crac para o Vila Nova, por 2 a 1, em Uberlândia. Mesmo perdendo, o Crac tem 12 pontos e é o vice-líder, com o mesma pontuação do Bahia. Na verdade, a grande decepção desta rodada foi o Bahia, que só empatou por 1 a 1 com o Nacional, lanterninha da competição. A partida foi disputada no Estádio Ernani Sátiro, em Campina Grande, já que o estádio do Nacional, em Patos, não tem condições de receber partidas importantes. O Nacional saiu na frente do marcador e o Bahia só teve forças para evitar um vexame ainda maior, com um gol de Neto Potiguar. O jogo teve um público de só 732 pagantes, que proporcionaram uma renda de R$ 5.330,00. Em Teresina, o Barras abriu dois gols de vantagem mas ficou no empate, por 2 a 2, com o ABC. O time piauiense tem quatro pontos, em penúltimo lugar, enquanto o ABC está em quarto, com 11. Na abertura do returno, estão marcados os jogos de volta desta sétima rodada. Desta forma, Bragantino e Atlético-GO abrem o returno enfrentando-se no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A partida será realizada na próxima quinta-feira.