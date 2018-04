Bragantino empata e mantém a liderança Mesmo jogando em casa, o Bragantino ficou no 1 a 1 com o Bahia, ontem, no Estádio Marcelo Stefani. Juliano (contra) abriu o placar para os visitantes e Somália marcou para os paulistas. O Bragantino continua na liderança da Série C, agora com 20 pontos. O Bahia é o segundo, com 17. No outro jogo, Atlético-GO 2 x 0 Nacional-PB.