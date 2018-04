Bragantino empata e reassume a liderança O Bragantino arrancou empate (1 a 1) contra o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e reassumiu a liderança isolada do octogonal Final do Campeonato Brasileiro da Série C, com 16 pontos, 1 à frente do Bahia, o vice-líder. Anailson abriu o placar para o Atlético e Davi, no fim, igualou o marcador.