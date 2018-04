Bragantino faz jogo decisivo contra o Bahia O Bragantino pode dar um passo decisivo para conquistar o acesso à Série B de 2008, se derrotar o Bahia, às 20h30, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Invicto na fase final, o time do técnico Marcelo Veiga lidera o octogonal final da Série C, com 19 pontos, e, em caso de vitória, pode se distanciar do rival direto pela classificação. Os zagueiros Tiago Vieira e Da Silva, suspensos, desfalcam a equipe paulista. O vice-líder Vila Nova (GO), com 16 pontos, pega o Barras (PI), em Teresina. Outro time de Goiânia, o Atlético, recebe o Nacional, da Paraíba, no Serra Dourada. Em Natal, o ABC, que ainda luta pela classificação, recebe o Crac (GO). Os quatro primeiros sobem para a Série B.