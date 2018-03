Bragantino: O ponto forte é a força física Nome: Clube Atlético Bragantino Fundação: 8/1/1928 Presidente: Marco Antônio Abi Chedid End: Rua Emilio Colela, s/n - Bragança Paulista Site: www.urbo.com.br/bragantino A permanência do técnico Marcelo Veiga e de jogadores como o volante Moradei, ex-Corinthians, são os trunfos do Bragantino para a campanha na Série B em 2008. Veiga, que levou o Bragantino à semifinal do Paulistão, em 2007, arma seus times na base da força física e do conjunto. Sem dinheiro para grandes contratações, o clube rodou o Interior paulista para se reforçar com atletas que se destacaram em equipes de menor expressão. No ano passado, o time de Bragança foi um dos que subiram da Série C. TÉCNICO: Marcelo Veiga >títulos: Brasileiro Série C (2007) >último clube: América de Natal ESTÁDIO: Marcelo Stéfani Localização: Rua Emílio Colela, s/n - Bragança Paulista Capacidade: 21.209 pessoas Inauguração oficial: 1949 ELENCO GOLEIROS Gilvan, Carlos Carioca e Renato ZAGUEIROS Cris, Vanderlei, Da Silva, Kadu, César Gaúcho e Felipe Zambom LATERAIS Cláudio Henrique, Pará, Nego, Marcinho e Rodrigo MEIO-CAMPISTAS Marcelo Godri, Somália, Moradei, Tiago Matos, Danilo Bueno e Sérgio Manoel ATACANTES Nunes, Malaquias, Didi, André, Daniel, Joãozinho e Éder