Bragantino pode ser líder do Octogonal Quatro jogos movimentam a 7ª rodada do Octogonal, domingo. O Bragantino pode assumir a liderança se vencer, em casa, o Atlético-GO. Quarta-feira, diante de mais de 60 mil pessoas, na Fonte Nova, empatou por 2 a 2 com o Bahia. O Crac-GO, líder junto do Bragantino, com 12 pontos, enfrenta o Vila Nova-GO.