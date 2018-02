Brasil 1 assume a liderança da Volvo Ocean Race O veleiro Brasil 1 assumiu nesta terça-feira à noite (de acordo com o boletim das 19 horas de Brasília) a liderança da flotilha da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo, na etapa com destino ao Rio de Janeiro. São apenas oito milhas náuticas de vantagem sobre o barco sueco Ericsson, que está na segunda posição. Já o ABN Amro 1, líder geral da competição, é o terceiro junto com o Piratas do Caribe, sendo que ambos estão a cerca de dez milhas dos brasileiros. O quinto colocado é o ABN Amro 2. Todos estão próximos, embora sigam caminhos um pouco diferentes (o Brasil 1 ruma mais para o norte, onde a previsão é de melhorias climáticas, fugindo assim de um ciclone).