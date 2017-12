Brasil 1 assume a liderança na última etapa da Volvo Após quatro horas de disputa da nona e última etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades de Roterdã, na Holanda, e Gotemburgo, na Suécia, o Brasil 1, comandada por Torben Grael, está na liderança, seguido de perto pelo holandês ABN Amro 1. O ABN Amro 1 já é o vencedor da competição, pois nenhum outro barco pode alcançar os 94 pontos dos holandeses na classificação geral. Já a briga pela segunda posição está aberta. O Brasil 1, terceiro com 62 pontos, briga com o norte-americano Piratas, segundo com 66. Os ventos médios nessas quatro horas ficaram em 20km/h. Enquanto os brasileiros seguem na ponta, o Piratas está em quinto lugar, cerca de 4km atrás do Brasil 1. A chegada em Gotemburgo está prevista para este sábado. Ao completar as nove etapas, os barcos terão percorrido uma distância de 57.900 Km, em pouco mais de sete meses. Classificação da nona etapa, após quatro horas de disputa: 1.º Brasil 1/BRA - Torben Grael 2.º ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 3.º Brunel/AUS - Matt Humpreys 4.º ABN Amro 2/HOL - Sebastián Josse 5.º Piratas do Caribe/EUA - Paul Cayard 6.º Ericsson/SUE - Neal McDonald