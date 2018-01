Brasil 1 cai do 2.º para o sexto lugar O Brasil 1 caiu da segunda para a sexta posição na segunda perna da regata Volvo Ocean Race, decorridos cerca de 500 quilômetros do reinício da prova. O barco brasileiro está a 52 km do espanhol Movistar, líder da competição. Os sete barcos da disputa devem chegar em 15 dias a Melbourne, Austrália.