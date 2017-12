Brasil 1 cai para o quarto lugar na oitava etapa da Volvo Após 20 horas de disputa, o barco Brasil 1 não conseguiu manter o bom desempenho na oitava etapa da Volvo Ocean Race, disputada entre as cidades de Portsmouth, na Inglaterra, e Roterdã, na Holanda, e despencou do primeiro para o quarto lugar. Agora, a liderança está com os suecos do Ericsson. Mesmo caindo para quarto, os brasileiros estão apenas 13 km atrás dos suecos, já que os barcos se aglomeraram devido ao fraco vento, que oscila entre 10 e 15km/h. A expectativa dos meteorologistas é que o vento continue fraco pelas próximas horas, o que deve complicar ainda mais a navegação. Em segundo lugar está o holandês ABN Amro 2, seguido de perto pelo outro holandês, o ABN Amro 1. Classificação após 20 horas de disputa: 1.º Ericsson/SUE - Neil McDonald 2.º ABN Amro 2/HOL - Sebastian Josse 3.º ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 4.º Brasil 1 (BRA) - Torben Grael 5.º Piratas/USA - Paul Cayard 6.º Brunel/AUS - Grant Wharington