Brasil 1 cai para o quarto lugar na Volvo O barco Brasil 1 caiu para a quarta posição na disputa da quinta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades do Rio de Janeiro e de Baltimore, nos Estados Unidos, ao ser ultrapassado, nesta terça-feira, pelo norte-americano Pirates. Apesar da queda, os brasileiros estão praticamente empatados com os norte-americanos. A diferença entre ambos é de apenas 4 km. A liderança da etapa continua com o barco holandês ABN Amro 1. Em segundo está o espanhol Movistar. Confira a classificação atual da quinta etapa: 1.º - ABN Amro 1/Holanda - Mike Sanderson 2.º - Movistar/Espanha - Bouwe Bekking 3.º - Pirates/Estados Unidos - Paul Cayard 4.º - Brasil 1/Brasil - Torben Grael 5.º - Ericsson/Suécia - Neil McDonald 6.º - ABN Amro 2/Holanda - Sebastien Josse