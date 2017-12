Brasil 1 cai para segundo lugar na Volvo Ocean Race Após 27 horas de disputa da nona e última etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades de Roterdã, na Holanda, e Gotemburgo, na Suécia, o barco Brasil 1, comandado por Torben Grael, foi ultrapassado pelo holandês ABN Amro 2 e caiu para a segunda posição. Faltam cerca de 400 km para o final da etapa. A previsão dos organizadores é de que os barcos cheguem em Gotemburgo neste sábado. O Brasil 1 está cerca de 9 km atrás dos holandeses. O australiano Brunel é o terceiro colocado na etapa. O Brasil 1, com 62 pontos, briga pela segunda posição na classificação geral da Volvo com o norte-americano Piratas do Caribe, que tem 66. O ABN Amro 1 já é o campeão da disputa, pois nenhum outro barco pode alcançar os 94 pontos dos holandeses. Classificação da etapa após 27 horas de disputa: 1.º ABN Amro 2/HOL - Sebastian Josse - a 390 Km de Gotemburgo 2.º Brasil 1/BRA - Torben Grael - a 9 Km 3.º Brunel/AUS - Matt Humpreys - a 14 Km 4.º Piratas/EUA - Paul Cayard - a 22 Km 5.º Ericsson/SUE - Neal McDonald - a 28 Km 6.º ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson - a 34 Km