Brasil 1 chega a Melbourne transportado de carreta O Brasil 1 chegou nesta quarta-feira a Melbourne, depois de ser transportado de carreta até o porto de Frematle, litoral oeste australiano. Agora, a tripulação trabalhará para tentar colocar o barco a postos para a próxima etapa da Volvo Ocean Race, no sábado. O transporte da embarcação foi feito em cinco dias, tempo considerado espantoso levando em consideração a distância percorrida - 4.000 quilômetros - e o fato de a carreta não ter podido transitar pelas estradas à noite. O Brasil 1 chega a Melbourne 11 dias após o líder - o barco holandês ABN Amro 1 - cruzar a meta final da perna entre a Cidade do Cabo, na África do Sul, e o porto australiano. O bicampeão olímpico Torben Grael, comandante da embarcação, expressou sua felicidade por já estar com o barco pronto para reparos. "Estou feliz por tê-lo aqui. Agora vamos trabalhar contra o tempo para deixá-lo pronto". Segundo o regulamento, os navios devem estar a ponto para partir às 8h de sábado. "Em caso de necessidade, vamos pedir um pouco mais de tempo para continuar o trabalho na embarcação", declarou Grael. O diretor da regata, Andy Hindley, explicou que os navios começarão a deixar o dique, um a um, às 9h de sábado. "Só será concedida uma largada atrasada se o Brasil 1 programar sua saída às 9h30".