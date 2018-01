Brasil 1 chega à metade da viagem pela Austrália Depois de dois dias e meio de viagem, o barco Brasil 1 está na metade do caminho até Melbourne, na Austrália, a terceira parada da regata de volta do mundo - Volvo Ocean Race. O barco brasileiro já rodou mais de 1.700 km desde sexta-feira, quando deixou a cidade de Fremantle, na costa oeste australiana. No total, o veleiro enfrentará cerca de 3.400 km em cima de uma carreta, cruzando a Austrália de ponta a ponta. ?Agora temos apenas de ter certeza de que tudo está no caminho certo. Estamos monitorando o mastro e o barco, para que tudo chegue dentro do prazo aqui em Melbourne. Estou confiante de que teremos tempo para fazer tudo o que precisamos para estar presentes na regata local do próximo sábado?, diz Alan Adler, diretor do projeto. O Brasil 1 deixou Fremantle, onde aportou na madrugada sexta-feira. Rodou cerca de 650 km no primeiro dia e mais de 1.050 no sábado e no domingo. A chegada está prevista para a noite de terça-feira, dia 31. O novo mastro, que está vindo da Inglaterra, chega no dia seguinte, 1 de janeiro. ?A situação do barco é melhor do que esperava. É claro que temos muita coisa a fazer, mas poderia ter sido muito pior. Precisamos definir nossas prioridades. A partir do momento em que o barco chegar, precisaremos de cada minuto disponível para deixarmos tudo pronto?, lembra o diretor técnico do Brasil 1, Horacio Carabelli, encarregado dos reparos. Enquanto isso, a tripulação, que chegou a Melbourne na madrugada de sábado, aproveita para descansar. Os velejadores tiveram o fim de semana de folga. ?Estamos concentrados agora em descansar, tentando reunir energias e colocar o pensamento na próxima etapa?, diz João Signorini, um dos timoneiros do time. A equipe de terra também está aproveitando a parada. ?É bom recarregar as baterias agora, porque, quando o barco chegar, não vamos ter tempo para descansar?, avisa Sérgio dos Santos, um dos construtores navais do time. A classificação geral da Volvo Ocean Race após a segunda etapa é a seguinte: 1 - ABN Amro One/HOL - 29 pontos 2 - ABN Amro Two/HOL - 24 3 - Movistar/ESP - 15,5 4 - Brasil 1/BRA - 14,5 5 - Piratas do Caribe/EUA - 13,5 6 - Ericsson/SUE - 12,5 7 - ING Brunel (AUS) - 11