Brasil 1: Cidade do Cabo na quinta O veleiro Brasil 1, do comandante Torben Grael, deve chegar na quinta-feira à Cidade do Cabo, na África do Sul, final da primeira etapa da regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race. Mesmo mais veloz ? velejava nesta terça a 22 nós, diante de 20 nós dos principais rivais ?, o barco brasileiro estava em terceiro, a 240 e 130 milhas do líder ABN Amro 1 e do ABN Amro 2.